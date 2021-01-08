Çıplak halde saatlerce işkence eden kocasını öldürdü

Antalya'da Melek İ. (31), ellerini kelepçeleyip kendisin çıplak halde saatlerce döven eşi Ramazan İ.'yi (36) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Jandarmayı arayıp teslim olan Melek İ.’nin aldığı darbeler sonucu gözlerinde şişlik ve morluk oluştuğu görüldü. Ramazan İ.'nin ise olay öncesinde sosyal medya hesabından 'Alkolün müptelası değiliz' diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.



Olay, saat 08.00 sıralarında Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde meydana geldi. Servis şoförlüğü yapan Ramazan İ. ile 12 yıldır evli olduğu Melek İ. arasında, dün gece yaşadıkları müstakil evde tartışma çıktı. Tartışma sonrasında Ramazan İ., eşini kelepçe takarak çıplak şekilde saatlerce dövdü. İşkence ve dayaktan gözleri şişen ve morluk oluşan Melek İ. halsiz kalırken, eşi Ramazan İ. kendisini ve 2 çocuğunu öldüreceğini belirterek sabaha karşı evden ayrıldı.



ÇIPLAK HALDE ELLERİ KELEPÇELİ BULUNDU

Sabah eve dönen Ramazan İ., karşısında elleri kelepçeli halde av tüfeğiyle bekleyen Melek İ.'yi buldu. Melek İ., tüfekle eşini vurarak öldürdü, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Melek İ.'yi çıplak vaziyette elleri kelepçeli buldu. Kelepçeleri açılan Melek İ.'ye ambulansta müdahale edildi.



Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, evin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Çiftin iki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken, Melek İ. gözaltına alındı.



Olayı haber alıp gelen çiftin gözyaşlarına boğulan yakınları, jandarma ekiplerince güçlükle sakinleştirildi.





OLAYIN ARDINDAN ‘ALKOLÜN MÜPTELASI DEĞİLİZ’ PAYLAŞIMI

Ramazan İ.'in geceki dayak olayından önce sosyal medya hesabından 'Alkolün müptelası değiliz' diye viski fotoğrafı paylaştığı ortaya çıktı.



Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Ramazan İ.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

'SENİ DE ÇOCUKLARI DA VURACAĞIM'

Kocasını öldüren Melek İ., ilk ifadesinde olayı detaylarıyla anlattı. Melek İ. ifadesinde, 12 yıllık evliliği boyunca şiddet gördüğünü belirterek, "Dün gece beni çırılçıplak soydu, elime kelepçe takıp dövdü, banyoda tecavüz etti. Sabaha kadar dövdükten sonra evden ayrıldı. Evden ayrılırken eline tüfeği alarak, 'Hepinizi vuracağım, seni de çocukları da vuracağım' dedi. Elindeki tüfekle eve ateş etti. Daha sonra ayrıldı. Saat 08.00 gibi döndüğünde, elimde tüfekle evin kapısında bekliyordum. 'Gelme bu eve, defol git' dedim. Aramızda arbede çıktı. Arbede sırasında tüfek ateş alınca vuruldu" dedi.