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  4. 18 Mayıs 2020 15:26

Çıplak Rus polisi alarma geçirdi

Antalya'nın Alanya ilçesinde alkollü Rus turist, bir sitenin havuzuna çırılçıplak şekilde atladı. Şikayet üzerine gözaltına alınan turist, daha sonra evine bırakıldı.

Çıplak Rus polisi alarma geçirdi
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Alanya'da dün akşamüzeri Cikcilli Mahallesi'nde bir sitenin sakinleri, dışarıdan gelen bir kişinin havuza çırılçıplak girdiğini fark etti. Alkollü olduğu görülen kişinin Rus vatandaşı Yuri K. (26) olduğu belirlendi. Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis sevk edildi. Bu sırada havuzdan çıkan Yuri K., çevredekilerin uyarısı üzerine iç çamaşırı giydi.

Polis olay yerine gelerek, Yuri K.'yi ifadesi için merkeze götürdü. İfadesi alınan Yuri K., daha sonra ekipler tarafından evine bırakıldı.

DHA

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