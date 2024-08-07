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Çocuğu kurtardı, kendisi öldü...

Çocuğu kurtardı, kendisi öldü...
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Eskişehir'de sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra akıntıya kapılan kişi hayatını kaybetti.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde sulama kanalına düşen çocuğu kurtardıktan sonra suda gözden kaybolan kişinin cesedi, dalgıçlar tarafından bulundu.

Yeşiltepe Mahallesi Kanallı Sokak'ta bir çocuğun kanala düştüğünü gören İ.B. (56), yardım etmek için suya atladı. Çocuğu sudan çıkaran İ.B., bu sırada akıntıya kapıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye, AFAD, AKUT, İHH ve İz Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede arama kurtarma ekipleri, İ.B.'ı aramaya başladı. AKUT ekipleri de botla su yüzeyinde arama çalışmalarına destek verdi.

Ekiplerin arama çalışması sonucu İ.B.'ın cansız bedeni akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 500 metre ilerisinde AFAD dalgıçları tarafından bulundu.

İ.B.'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.

Bu arada İ.B.'ın sudan kurtardığı 9 yaşındaki İ.M.E'nin tedavisi Yunus Emre Devlet Hastanesinde sürüyor.

AA

Etiketler eskişehir Çocuk akıntı boğularak öldü
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