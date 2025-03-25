  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. ''Çocuğum için yapıyorum'' deyip taksiciye dehşet yaşattmıştı, otelde yakalandı

''Çocuğum için yapıyorum'' deyip taksiciye dehşet yaşattmıştı, otelde yakalandı

Güncelleme:

İzmir'de müşteri gibi bindiği taksinin sürücünün başına silah dayayarak "Oğlum için çalıyorum, onun için alıyorum" deyip taksiciyi gasp eden saldırgan bir otel odasında yakalandı.

İzmir'de müşteri kılığında bindiği takside sürücünün boynuna sarılıp gasbeden saldırgan, kendisine yardım ettiği belirlenen eşiyle birlikte bir otel odasında polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada gasbedilen paraların yanı sıra uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İzmir'de bir kişi müşteri kılığında bindiği taksinin sürücünün başına silah dayayarak paralarını gasbetti. Taksi şoförü korku dolu anlarını anlatırken saldırganın kendisine

Önceki gün akşam saatlerinde yaşanan olayda, kimliği T.Ç. olarak belirlenen bir kişi, Konak ilçesi Eşrefpaşa semtinde durdurduğu T.Ö. (55) idaresindeki taksiye binip arka koltuğa geçti. Bayraklı'ya gitmek istediğini söyleyen şüpheli ardından şoför koltuğunun arkasına yanaştı.

İzmir'de bir kişi müşteri kılığında bindiği taksinin sürücünün başına silah dayayarak paralarını gasbetti. Taksi şoförü korku dolu anlarını anlatırken saldırganın kendisine

Soğukkuyu civarlarında şüpheli yanında getirdiği silahı şoförün başına dayayarak tüm paralarını istedi. T.Ö., tüm hasılatını şüpheliye teslim ederken, saldırgan diğer paraları da istedi ve şoförün yanına gelmek için araçtan indi. Şüpheli, araçtan indiği esnada otomobilin kapısını kilitleyen T.Ö., o anda hızla kaçtı. T.Ö., kamera görüntüleriyle birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşanan korku dolu anlar ise taksinin kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde saldırganın araca bindiği, daha sonra şoförün arka kısmına geçtiği, sürücünün başına tabancayı dayayarak paralarını aldığı ve yanına gelmek için araçtan indiğinde sürücünün hızla kaçtığı anlar yer aldı. Öte yandan, saldırganın 'çocuğum için yapıyorum' diyerek gasp olayını gerçekleştirdiği ve taksi sürücüsünün korkuyla 'yeni başladım işe bu kadar param var' diyerek paralarını vermesi de görüntülere yansıdı.

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği, Suç Araştırma Merkezi (SAM) Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını mercek altına aldı. Yapılan detaylı incelemede olayı T.Ç. (29) adlı bir kişinin gerçekleştirdiği, eşi İ.G.Ç.'nin (25) ise kendisine yardım ettiği belirlendi.

 

İzmir'de müşteri gibi bindiği taksinin sürücünün başına silah dayayarak "Oğlum için çalıyorum, onun için alıyorum" deyip taksiciyi gasp eden saldırgan bir otel odasında yakalandı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, bir otel odasında oldukları belirlenen 2 şüpheli de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Gasbedilen para ve uyuşturucu ele geçirildi

Otel odasında yapılan aramada, taksiciden gasbedilen 2 bin lira nakit para ile bir miktarı kullanılmış, bir miktarı kullanıma hazır halde bulunan uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

İHA

Etiketler izmir taksici gasp gaspçı çocuğum için
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu İstanbulluları rahatlatan manzara: Otomobille girilen yerler yeniden suyla doldu İstanbul Boğazı'ndaki en çok merak edilen gizemli askeri üs kapılarını açtı İstanbul Boğazı'ndaki en çok merak edilen gizemli askeri üs kapılarını açtı Bayramda planı olanlara kötü haber: İşte gün gün hava durumu Bayramda planı olanlara kötü haber: İşte gün gün hava durumu Mansur Yavaş resmen ilan etti: ''Bu benim son dönemim!'' Mansur Yavaş resmen ilan etti: ''Bu benim son dönemim!'' İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasıyla ilgili olay olacak iddia! İmamoğlu'nun tutuklandığı İBB soruşturmasıyla ilgili olay olacak iddia! CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sürpriz hamle CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki CHP'nin boykot çağrısına AK Parti'den ilk tepki AK Partili isimden Dilek İmamoğlu'na imalı iğrenç hakarette ''U'' dönüşü AK Partili isimden Dilek İmamoğlu'na imalı iğrenç hakarette ''U'' dönüşü Silivri'de İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama Silivri'de İmamoğlu ile görüşen CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama Başsavcılıktan ''İmamoğlu'' yasağı! CHP resti çekti Başsavcılıktan ''İmamoğlu'' yasağı! CHP resti çekti
Mauro Icardi'den resmen boşanan Wanda Nara'nın eski bir futbolcu ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi Mauro Icardi'den resmen boşanan Wanda Nara'nın eski bir futbolcu ile yasak aşk yaşadığı iddia edildi Dilek İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın annesine hakarete çok ağır tepki Dilek İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın annesine hakarete çok ağır tepki Tarifini kimse bilmiyor! 65 yıldır iftar sofralarını süslüyor Tarifini kimse bilmiyor! 65 yıldır iftar sofralarını süslüyor MHP'den ''Bahçeli entübe edildi'' iddialarına yanıt MHP'den ''Bahçeli entübe edildi'' iddialarına yanıt Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu Türkiye semalarında da görülen gizemli spiralin nedeni belli oldu 102 yıl sonra bulundu: Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni keşif 102 yıl sonra bulundu: Sakarya Meydan Muharebesi alanında yeni keşif Özgecan'ın katilini cezaevinde öldüren sanıktan ''cinayet planı'' itirafı Özgecan'ın katilini cezaevinde öldüren sanıktan ''cinayet planı'' itirafı Araç sahiplerine para iadesi sürprizi: 619 TL geri ödenecek Araç sahiplerine para iadesi sürprizi: 619 TL geri ödenecek Dilek İmamoğlu'na imalı hakaretler sonrasında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan savcılara çağrı Dilek İmamoğlu'na imalı hakaretler sonrasında cezaevindeki Ekrem İmamoğlu'ndan savcılara çağrı Çalıntı olduğu da iddia edilmişti ekranların olaylı yeni dizisinin fişi çekildi Çalıntı olduğu da iddia edilmişti ekranların olaylı yeni dizisinin fişi çekildi