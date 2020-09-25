Çocuğun babası eniştesi çıkmıştı! Öldüren kürtajda yeni gelişme

İstanbul Bakırköy'de 17 Ekim 2019 tarihinde ruhsatsız muayene salonunda kürtaj yaptıran F.S.'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, "Taksirle öldürme" suçundan tutuklu yargılanan doktorlar Burçhan A. ve kürtajı yaptığı iddia edilen Yelda Z. ile Pınar K. tahliye edildi. DNA testinde de bebeğin babasının maktül F.S.'yi muayenehaneye getiren eniştesi Serkan Ç. olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, tutuklu sanıklar Yelda Z., Burçhan A., Pınar K. ve tutuksuz sanık Serkan Ç.'nin, "Taksirle ölüme neden olmak" ve "Çocuk düşürtmek" suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.



Bakırköy'de 17 Ekim 2019 tarihinde ruhsatsız muayene salonunda kürtaj yaptıran F.S.'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada, "Taksirle öldürme" suçundan tutuklu yargılanan doktorlar Burçhan A. ve kürtajı yaptığı iddia edilen Yelda Z. ile Pınar K. tahliye edildi. Mahkeme ara kararında tahliye gerekçesi olarak sanıkların tutuklu kaldığı süreyi, delillerin büyük oranda toplanmış olmasını ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin ölçülü olmasını gerekçe gösterdi. Tahliye olan 3 sanık hakkında yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Ayrıca heyet, tutuksuz sanık Serkan Ç.'nin savunmasının alınmış olması ve dosya kapsamını dikkate alarak hakkında adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına karar verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Olaya ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında müşteki M.S.'nin avukatı Serdar Mahmut, mahkemeden kapalılık kararı alınarak duruşma içeriğinin yayınlanmasının yasaklanmasını talep etmişti. Kapalılık kararını reddeden mahkeme de maktul F.S. ve müşteki M.S.'nin onur ve haklarının zarar görmemesi için duruşma içeriğinin yayınlanmasının yasaklanmasına karar vermişti

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Ekim 2019 tarihinde evlilik dışı hamile kalan F.S.'nin Bakırköy'de gittiği ruhsatsız muayenehanede kürtaj olduğu sırada hayatını kaybettiği belirtiliyor.

İddianamede, F.S.'nin eniştesi Serkan Ç. tarafından bu muayenehaneye götürüldüğü, kürtaj operasyonunun tutuklu şüpheli olan kadın doğum uzmanı Yelda Z. tarafından yapıldığı, diğer tutuklu sanık Pınar A.'nın bu muayenehanede çalışan olduğu iddia ediliyor.

Tutuklu sanık Yelda Z.'nin kadın doğum uzmanı tutuklu sanık Burçhan A.'yı arayarak kuruluş aşamasında olan muayenehanesini kullanmak istediği savunulan iddianamede, Burçhan A.'nın ücreti karşılığı bu teklifi kabul ettiği kaydediliyor. Yelda Z.'nin maktül F.S.'yi arayarak 800 TL karşılığı anlaştığı belirtilen iddianamede, F.S.'nin kürtaj işlemi sırasında hayatını kaybettiği, ölümden tutuklu doktorlar Yelda Z. ve Burçhan A. ile muayene hane çalışanı Pınar K.'nın sorumlu olduğu belirtiliyor.

DNA testinde de bebeğin babasının maktül F.S.'yi muayenehaneye getiren eniştesi Serkan Ç. olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, tutuklu sanıklar Yelda Z., Burçhan A., Pınar K. ve tutuksuz sanık Serkan Ç.'nin, "Taksirle ölüme neden olmak" ve "Çocuk düşürtmek" suçlarından 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep ediliyor.