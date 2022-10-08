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Çocuğunun gözü önünde dehşet saçtı

Çocuğunun gözü önünde dehşet saçtı

İstanbul Avcılar'da ayrıldığı eşiyle tartışan Umut Ö., çocuğunun gözleri önünde 5 el ateş etti. Yaralanan Nevin Ö., hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca gözaltına alındı.

Olay, Denizköşkler Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Geçen Haziran ayında anlaşmalı boşanan Nevin Ö., iddiaya göre amcasının oğlu eski eşi Umut Ö.'ye 3 çocuğunu göstermedi. Umut Ö., çocuklarını görmek istediğini belirterek ayrıldığı eşinin evine geldi. Çocukları ile baldızını evden çıkaran Umut Ö. ve Nevin Ö. tartışmaya başladı. Umut Ö. tabancayı çekerek kanepeye doğru ateş etti. 5 el ateş ettiği belirtilen şüphelinin tabancasından çıkan bir kurşun, Nevin Ö.'nün bacağına isabet etti. Silah sesleri üzerine çevredekiler polis ve ambulans istedi. Umut Ö., gelen polis ekiplerine teslim edilirken yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekibi de eve gelerek çalışma yaptı. Nevin Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

DHA

Etiketler avcılar kadına şiddet silahlı saldırı
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