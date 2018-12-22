Çocuk cezaevi karıştı: 7 çocuk, 14 gardiyan yaralandı !

Sincan Çocuk Kapalı Cezaevinde gardiyanlarla çocuklar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple yaşanan gerginlik kavgaya dönüştü.

Olayda, 14 gardiyan ile 7 çocuk hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından cezaevine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralı gardiyan ve çocuklar çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Olay sebebiyle cezaevi içinde ve dışında güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Ankara Cuhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili yazılı açıklama yaptı. Sincan Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olarak bulunan çocuklar arasında tartışma çıktığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Yaşanan tartışmaya görevli infaz koruma memurlarının müdahalesi sırasında 7 çocuk ile 14 infaz koruma memuru hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralanan çocukların tedavileri cezaevi içerisinde sağlık memurlarınca yapılmış olup hastaneye herhangi bir çocuğun sevkine gerek duyulmamıştır."