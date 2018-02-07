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  4. 07 Şubat 2018 12:26

Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kahreden kaza !

İstanbul Kartal'daki Çocuk Esirgeme Kurumu bahçesinde servis minibüsü bir kadının ölümüne neden oldu.

Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kahreden kaza !
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Kartal'da  çocuk esirgeme kurumu bahçesinde servis minibüsünün ezdiği kadın çalışan hayatını kaybetti. Olay Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı Kartal Emrullah TuranlıÇocuk Evleri Sitesi'nin bahçesinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi.  Geri manevra yapan servis minibüsü arkasında bulunan 37 yaşındaki Elif Özdemir'e çarptı. Çocuk esirgeme kurumunda çalıştığı belirtilen Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olaya şahit olan Özdemir'in çalışma arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. Olay sonrası servis sürücüsü Hasan Kula gözaltına alındı.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Savcının incelemesinin ardından cenaze Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenazenin kaldırıldığı sırada kadının olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. 

DHA

kartal
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