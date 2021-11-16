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Çocuk işçinin feci ölümü!

Çocuk işçinin feci ölümü!

Mersin'in Akdeniz ilçesinde narenciye paketleme tesisinde çalışan 13 yaşındaki kız çocuğunu eşarbının makineye takılması sonucu yaşamını yitirdi.

Akdeniz İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi'nde narenciye paketleme tesisinde çalışan 13 yaşındaki Ula K. adlı kız çocuğunun eşarbı bir anda makineye takıldı. Ula K.’nin yardım çağrısına iş arkadaşları koştu. 

İş makinesine kapılan kız çocuğu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

ARKADAŞI DA KOLUNU MAKİNEYE KAPTIRDI 
Ula K.’nin yardımına koşan arkadaşı Şehed El İ. ise aynı makineye kolunu sıkıştırdı. Hastaneye kaldırılan Şehed El İ.’nin tedavisi devam ediyor. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler mersin akdeniz narenciye paketleme
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