Çocuk istismarı sanığından şok savunma: ''Elbisesi çok açıktı''

İzmir Karabağlar'da bir fırında çalışan K. isimli bir kişi hakkında 2019 Haziran ayında fırından alışveriş yapan 15 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı.

İstismar, çocuğun 22 Ağustos 2019 günü akşam saatlerinde arkadaşı ile parkta otururken yaşadıklarını arkadaşına anlatması üzerine ortaya çıktı.

Kız çocuğu karakolda verdiği ifadesinde fırından yiyecek bir şeyler aldığı esnada çalışanın kendisine istismarda bulunduğunu; tepki göstermesi üzerine istismarcının geri çekildiğini ancak daha sonra üstüne yürüdüğünü ve kendisinin hızla fırından uzaklaştığını anlattı.

K.'nin kendisinden özür dilediğini söyleyen çocuk yaşanan olaydan dolayı psikolojik sorunlar yaşadığını da dile getirdi.

DAVA 2 MART GÜNÜ GÖRÜLECEK

Şüpheli K. ise karakolda verdiği ifadesinde istismarı "elbisesi çok açıktı" diyerek savundu. Şüpheli K. hakkında çocuğa karşı cinsel istismar suçu işlediği iddiasıyla dava açıldı. İlk duruşma 2 Mart günü saat 14.15'te İzmir Adliyesi 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Konuyla ilgili çocuğun annesi çocuk istismarcılarının en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek tüm kadınlara davanın takipçisi olmaları için çağrı yaptı.



