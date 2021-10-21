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Çocuk istismarı uyarısı ABD'den geldi, Türkiye'de yakalandı!

Çocuk istismarı uyarısı ABD'den geldi, Türkiye'de yakalandı!

Antalya'da, çocuklara ait uygunsuz görüntüleri çeşitli sosyal medya hesaplarında paylaştığı tespit edilen M.S.K., polis operasyonuyla yakalandı.

ABD'deki Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi'nin (NCMEC), çocuklara ait uygunsuz görüntüleri sosyal medya aracılığıyla çeşitli hesaplara gönderdiği tespit edilen M.S.K. hakkında düzenlediği raporu Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne göndermesinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, harekete geçti. 

M.S.K.'nin adresini belirleyen polis, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan M.S.K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.S.K., tutuklandı.

Etiketler antalya gözaltı abd amerika çocuk istismar video
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