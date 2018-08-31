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  4. 31 Ağustos 2018 16:04

Çocuk parkında 3 kişiyi yaralamıştı... Yakalandı

Karaman'da gece çocuk parkında oturan 2'si çocuk 3 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Çocuk parkında 3 kişiyi yaralamıştı... Yakalandı
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Karaman’da dün gece çocuk parkında oturan 2’si çocuk 3 kişiyi pompalı tüfek ateş ederek yaraladığı iddia edilen Cengiz Ali Y. (19), polis tarafından yakalandı.

Dün gece Avarlar Parkı’ndaki banklarda oturan Mustafa Y. (16), Ali K. (15) ve Faruk Örs’e (20) otomobil içinden pompalı tüfekle ateş edildi. Saldırıda yaralanan 2’si çocuk, 3 kişi, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, takip sonucu, kaçan şüpheli Cengiz Ali Y.’yi yakalayıp, gözaltına alındı. Cengiz Ali Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Mustafa Y., Ali K. ve Faruk Örs’ün de tedavilerinin devam ettiği belirtildi.

DHA

karaman , pompalı tüfek , çocuk parkı
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