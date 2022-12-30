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Çocuk parkında korkunç olay! Demirlere asılı halde bulundu

Çocuk parkında korkunç olay! Demirlere asılı halde bulundu
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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 65 yaşındaki bir adam, çocuk parkında kendini asarak yaşamına son verdi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Selvilitepe Mahallesi'ndeki Şehit Hakan Uykan Çocuk Parkı'nda sabah saatlerinde işe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, korkunç manzarayla karşılaştı.

KENDİSİNİ KAYDIRAK DEMİRİNE ASARAK İNTİHAR ETTİ
Bir kişinin kendini kaydırak demirine asarak intihar ettiğini gören vatandaşlar, durumu emniyet ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler evli ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen Ö.M.'nin (65) kendisini kaydırak demirlerine asarak intihar ettiğini tespit etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Ö.M.'nin cenazesi önce Turgutlu Devlet Hastanesi morguna ardından da İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler manisa turgutlu intihar çocuk parkı
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