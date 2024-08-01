Çocuk parkında korkunç ölüm

Kayseri'de Suriyeli olduğu öğrenilen 11 yaşındaki bir çocuk salıncakta sallanırken boğazına dolanan salıncak ipiyle boğularak hayatını kaybetti.

Kayseri'de, R.C. (11), salıncakta sallanırken ipin boğazına dolanması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Alımlı Sokak’taki 2 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu R.C., annesi mutfakta yemek yaparken, evin önünde salıncakta sallanırken bilinmeyen bir nedenle salıncak ipi boğazına dolandı. Ailesi durumu fark ederek R.C.’nin boğazına dolanan ipi çözdü. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan R.C., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülen R.C.'nin cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. R.C. için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından R.C., Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında R.C.'nin annesi, babası ve halasının ifadelerine başvuruldu. 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

DHA