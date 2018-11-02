SON DAKİKA
ABD 2 BAKANA YAPTIRIMI KALDIRDI
İYİ Parti'de FETÖ depremi ! İstifa ettiler...
İYİ Parti'de FETÖ depremi ! İstifa ettiler...
ABD 2 bakana yaptırımı kaldırdı; işte doların ilk tepkisi
ABD 2 bakana yaptırımı kaldırdı; işte doların ilk tepkisi
Benzine indirim müjdesi ! Bu sefer pompaya da yansıyacak
Benzine indirim müjdesi ! Bu sefer pompaya da yansıyacak
Yapı Kredi Bankası'ndan Ahmet Kural'a şok !
Yapı Kredi Bankası'ndan Ahmet Kural'a şok !
Medyada bomba iddia: Vatan'ın ardından Milliyet gazetesi de mi kapanıyor ?
Medyada bomba iddia: Vatan'ın ardından Milliyet gazetesi de mi kapanıyor ?
Dolar son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
Dolar son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye bunu da gördü: Kira yüksek olunca karakol kapatıldı
Türkiye bunu da gördü: Kira yüksek olunca karakol kapatıldı
Yıl sonu Dolar/TL için dikkat çeken tahmin: 5 TL'yi görür mü ?
Yıl sonu Dolar/TL için dikkat çeken tahmin: 5 TL'yi görür mü ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 02 Kasım 2018 16:33

Çocuk tacizcisini serbest bırakan savcıya soruşturma

Adalet Bakanı, Trabzon'da bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi serbest bırakan savcı hakkında inceleme izni verdi.

Çocuk tacizcisini serbest bırakan savcıya soruşturma
A+ A-

Trabzon'da küçük yaşta kız çocuğunu taciz eden, ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakılan Mesut T., taciz görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından gelen tepkiler üzerine tekrar gözaltına alındı. Mesut T. çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme'de tutuklanırken, Adalet Bakanı , HSK Başkanı sıfatıyla Trabzon'da bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi serbest bırakan savcı hakkında inceleme izni verdi.

Mesut T., 29 Ekim günü Trabzon'da sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden Mesut T., önünde durduğu kapının açılması üzerine olay yerinden ayrıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları, durumu polise bildirdi.

ÖNCE SERBEST KALDI SONRA TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen Mesut T.'nin durumun ortaya çıkmasının ardından iş akdi feshedildi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ve tacizcinin de serbest kaldığının öğrenilmesi üzerine olay büyük tepkiye neden oldu. Bunun üzerine dün gece tekrar gözaltına alınan Mesut T., bugün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edilen Mesut T., 'küçük yaşta çocuğa cinsel tacizde bulunmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, HSK Başkanı sıfatıyla Trabzon'da bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi serbest bırakan savcı hakkında inceleme izni verdi.

savcı , tacizci , soruşturma , trabzon
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM