Çocuk tacizcisini serbest bırakan savcıya soruşturma

Trabzon'da küçük yaşta kız çocuğunu taciz eden, ardından sevk edildiği savcılıkça serbest bırakılan Mesut T., taciz görüntülerinin sosyal medyaya düşmesinin ardından gelen tepkiler üzerine tekrar gözaltına alındı. Mesut T. çıkarıldığı Nöbetçi Mahkeme'de tutuklanırken, Adalet Bakanı , HSK Başkanı sıfatıyla Trabzon'da bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi serbest bırakan savcı hakkında inceleme izni verdi.

Mesut T., 29 Ekim günü Trabzon'da sokakta gördüğü 4-5 yaşlarında kız çocuğuna tacizde bulundu. Etrafı kontrol ederek istismara devam eden Mesut T., önünde durduğu kapının açılması üzerine olay yerinden ayrıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri izleyen iş yeri çalışanları, durumu polise bildirdi.

ÖNCE SERBEST KALDI SONRA TEKRAR GÖZALTINA ALINDI

Belediyede temizlik işçisi olduğu öğrenilen Mesut T.'nin durumun ortaya çıkmasının ardından iş akdi feshedildi. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ve tacizcinin de serbest kaldığının öğrenilmesi üzerine olay büyük tepkiye neden oldu. Bunun üzerine dün gece tekrar gözaltına alınan Mesut T., bugün emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık tarafından tutuklanma talebi ile Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edilen Mesut T., 'küçük yaşta çocuğa cinsel tacizde bulunmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, HSK Başkanı sıfatıyla Trabzon'da bir çocuğu taciz ettiği iddia edilen şüpheliyi serbest bırakan savcı hakkında inceleme izni verdi.