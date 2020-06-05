Çocuk yaşta zorla evlendirilmek istenen İrem, ailesi tarafından katledildi!

Çocuk yaşta zorla evlendirilmek istenen ve 5 aylık hamile olan İrem Bahçe, Mersin’deki evlerinin banyosunda babasına ait ruhsatsız tabancayla başından vurulmuş olarak bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden ağabey, M.A.Bahçe, kız kardeşini aile meclisinin kararıyla öldürdüğünü söyledi!

Olay, 7 Kasım 2019 tarihinde merkez Yenişehir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Urfa'da yaşayan Bahçe ailesi, 17 yaşındaki kızları İrem'in nişanlı olduğu erkekten ayrılmasının ardından çıkan dedikodular nedeniyle Mersin'e taşındıklarını ileri sürdü. Taşındıktan 20 gün sonra İrem Bahçe, evlerinin banyosunda babasının ruhsatsız tabancası ile başından vurulmuş olarak bulundu. 5 aylık hamile olan İrem Bahçe, tedaviye alındığı hastanede bir gün sonra yaşamını yitirdi. Sezaryenle alınan bebeği ise hayata 3 ay tutunabildi.

Olayla ilgili ifadelerine başvurulan aile fertleri, İrem Bahçe'nin intihar ettiğini iddia etti.

İNTİHAR DEĞİL, CİNAYET

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından soruşturmayı derinleştiren Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube Amirliği ekipleri, aileyi çapraz sorguya aldı. Sorguda, aile bireyleri çelişkili ifadeler verdi. 7 aylık çalışmanın ardından ekipler, Urfa'ya giderek baba K. Bahçe (48), anne S.Bahçe (54), ağabeyler V.(22) ve M.A. Bahçe(20) ile amcalarını gözaltına alarak Mersin'e getirdi. Aile bireyleri ilk başta İrem'in babası K.Bahçe'ye ait tabancayla intihar ettiğini iddia etti. Ancak çocuğun, ağabeyi M.A.Bahçe, ifadesinde cinayeti aile meclisinin kararı ile işlediğini itiraf etti. Diğer şüpheliler ise iddiaları kabul etmedi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.