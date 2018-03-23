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  4. 23 Mart 2018 09:55

Çocuklara okulda protokol hapsi

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde önceki gün düzenlenen Nevruz etkinliklerine bayram kutlama komitesinin skandal uygulaması damga vurdu.

Çocuklara okulda protokol hapsi
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde önceki gün düzenlenen Nevruz etkinliklerine bayram kutlama komitesinin skandal uygulaması damga vurdu. Hilmi Pekcan İlkokulu’nda düzenlenen programda protokol üyeleri yumurta tokuşturup, yakılan Nevruz ateşi üzerinden atlarken, öğrenci ve öğretmenlerin 1 buçuk saatlik tören boyunca okulda hapsedildiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet gazetesinden Ozan Çepni'nin haberine göre baharın gelişi Manisa’da çocuklara eziyet oldu. Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Halk Kütüphanesi Müdürlüğü tarafından organize edilen Nevruz Kutlamaları için Hilmi Pekcan İlkokulu seçildi. Törenin organize edilebilmesi amacıyla içinde Turgutlu Kaymakamı, garnizon komutanı, belediye başkanı, ilçe jandarma komutanı, emniyet müdürü, halk kütüphanesi müdürü, ilçe milli eğitim müdürü ve ilçe sağlık müdürünün bulunduğu bir ‘kutlama komitesi’ oluşturularak görevleri sıralandı. Okul bahçesi protokol için temizlenip, süslenirken komite tarafından okul yönetimine ‘öğrencilerin tören boyunca sınıflarda tutulması’ talimatı verildiği öğrenildi. Tören boyunca şiir dinletisi, zeybek gösterisi protokol tarafından konuşmalar, renkli yumurta tokuşturması ve çekiç ile demir dövülmesi gerçekleştirildi. Bir buçuk saat süren tören boyunca öğrenciler ve öğretmenlerin okul bahçesine çıkışı yasaklandı.

Edinilen bilgiye göre törenin başlaması öncesinde de okul bahçesine çıkışlar yasaklandı. Protokol gidene kadar öğretmenler dahil herkesin okul içinde tutulduğu bayram uygulamasına ilişkin veliler, “Okul yönetiminin de süreçte kararı yokmuş, bu düzenleyen organize komitesinin kararıymış. ‘Kaymakam bey rahatsız olmasın’ diye yapılmış. Çocuğun ayağına kadar kaymakam gelmiş, belediye başkanı gelmiş, komutanlar gelmiş. Çocuklar bunları görmek ister. Çocuklar hapis edildiler ve bayramı göremediler. Ancak protokol gittikten sonra dışarı çıkarıldılar. Çocuklar camdan bakmasın diye ön cepheyi gören perdeler bile kapatıldı” dedi.

 

Cumhuriyet

çocuklar , protokol , okul , hapis , nevruz
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