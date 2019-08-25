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  4. 25 Ağustos 2019 16:32

Çocukların gözü önünde eşine kurşun yağdırdı

Kadına şiddet haberlerinin ardı arkası kesilmiyor... 7 ay önce evlenen uzman çavuş, boşanmak isteyen eşinin evini basarak kurşun yağdırdı. Eski eşinden olan çocuklarının önünde dehşeti yaşayan kadını polis son anda kurtardı.

Çocukların gözü önünde eşine kurşun yağdırdı
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Olay, Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Vezir Sokak’ta öğlen 13.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre, 7 ay önce evlenen uzman çavuş ve eşi bir süre önce kavga ederek ayrıldı. Konuşmak ve barışmak için eşinin evine gelen uzman çavuş ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve uzman çavuş yanında getirdiği tabanca ile havaya 4-5 el ateş açtı. Eşinin bir önceki evliliğinden olma iki çocuğu önünde dehşeti yaşayan kadını ölümden son anda polis ekipleri kurtardı. Evin içinde tabancayla rastgele ateş açıp, tehditler savuran uzman çavuşu polisler etkisiz hale getirdi. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri evde yapılan incelemenin ardından uzman çavuşu gözaltına alarak Beylikdüzü Polis Merkezine götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




İHA

istanbul , beylikdüzü
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