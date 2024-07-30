Çocukların kavgasına aileler de katıldı: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Develi ilçesinde çocukların tartışmasına aileler de katılınca çıkan silahlı kavgada anne ve bir oğlu öldü, bir oğlu ise yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Develi ilçesi Küçük Künye Mahallesinde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve akraba olan N.B. (55) ile S.A. (55) arasında çocukların kavga etmesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma diğer aile fertlerinin katılmasıyla silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında S.A., akraba ve komşusu olan N.B. ile oğulları A. (36) ve S.D.’ye (40) tüfekle ateş açtı. A.’nun silahından çıkan saçmaların isabet ettiği anne N. ile çocuklarından A.D. olay yerinde hayatını kaybederken, S.D. ise yaralandı. Silah sesleri çevrede endişe yaratırken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden anne ve oğlunun cansız bedeni Develi Devlet Hastanesi Morguna götürülürken, yaralanan S.D. da aynı hastanede tedavi altına alındı.

Çocuk tartışmasında akrabalarını vuran S.A., jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA