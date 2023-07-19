Çocukların kavgasına aileler karışınca kan aktı: 1 ölü

İzmir'in Torbalı ilçesinde, çocuklar arasında çıkan kavgaya aileler de karıştı. Kavgada bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

​Karşıyaka Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde çocuklar arasında çıkan kavgaya, aileleri de dahil oldu. Sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, evli ve 5 çocuk babası, inşaat işçisi C.B., bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan B., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Soruşturma başlatan polis, olayın ardından kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

DHA