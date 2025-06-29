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Çocukların kavgasına aileler karıştı: Kadınlar saç baş birbirine girdi

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Elazığ'da çocukların kavgasına karışan aileler sokak ortasında kavga etti. Önce kadınların girdiği, ardından erkeklerin müdahil olduğu kavga kameralara yansıdı.

Olay, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. İddia göre henüz öğrenilemeyen bir nedenle çocuklar arasında çıkan kavgaya, ilk olarak kadınlar karıştı. Kadınlar saç baş birbirine girerken ardından kavgaya erkeklerde müdahil oldu. Sopaların kullanıldığı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA

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Etiketler Elazığ kavga çocukların kavgası
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