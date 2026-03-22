  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
Çocukların ''sigara'' kavgası kanlı bitti: 1 çocuk öldü, 5 çocuk tutuklandı!
Güncelleme:

Adana'da "sigara isteme" meselesi yüzünden çıkan tartışma kanlı bitti. Hepsi 16-17 yaşlarındaki çocuklar arasındaki tartışmada 4 kardeşin önünü kesip saldıran 5 şüpheli, 17 yaşındaki bir çocuğun ölümüne, 2 ağabeyinin ise yaralanmasına neden oldu. Olayın ardından yakalanan ve yaşları 16 ile 17 arasında değişen 5 çocuk şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı'nda 20 Mart akşamı meydana geldi. İddiaya göre, bulvarda gezen 4 kardeşin önünü kesen Ö.A. (17), N.K. (16), H.O. (17), M.İ. (16) ve S.Y. (17) sigara istedi.

"Sigara yok" yanıtı üzerine 5 şüpheli 4 kardeşe bıçakla saldırdı.

Saldırı sonrası kardeşlerden E.E. (17), Y.E. (21) ve H.E. (21) bıçaklanarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri E.E.'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralı 2 kardeşi hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler yaşları küçük olduğu için Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde sorguya alındı. İfadesi alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İHA

Etiketler adana Çukurova bıcaklı saldırı kavga Adnan Menderes Bulvarı sigara Tutuklama haber3
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
