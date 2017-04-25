Çocuklarına cinsel istismarda bulunan baba tutuklandı

Hürriyet yazarı Melis Alphan’ın, dünkü “Sayın savcı, bu istismarcıyı neden tutuklatmıyorsunuz” başlıklı yazısına ilişkin konuda yeni gelişme oldu. İki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli baba, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Çocuğun cinsel istismarı, Cinsel taciz, çocuğu karşı cinsel taciz, nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs” suçundan tutuklandı.

Hürriyet Gazetesi'nde dün (24 Nisan 2017) Melis Alphan köşe yazısında Ankara Pursaklar'da yaşayan H.E. adlı kişinin uzun yıllardır çocuklarını taciz ettiğini, bu konudaki tanıklıkları engellemek için aile üyelerine fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladığını ve sonuçta ceza almadan serbestçe dolaştığını yazmıştı.

REZİL SAVUNMA !

Bu yazının ardından savcılık harekete geçti ve baba tutuklandı. Şüpheli baba ifadesinde, kendisine, eşi ve kızları tarafından iftira atıldığını, kızlarının yaşadığı çarpık ilişkileri öğrendiği için aleyhine ifade verdiklerini savunarak “Benim çarpık yaşantıların engel olduğumu düşünüyorlar” dedi.

Söz konusu adam iki kızına 6-7 yaşlarından beri cinsel istismarla suçlanıyor. Anne yaşananları 2017 yılında öğrenmiş. Geçen süre zarfında, babalarının bu iki kız çocuğu dışında diğer kızlarını da istismar ettiğinin farkına varmış.