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  4. 04 Ekim 2020 15:20

Çocuklarını dövüp canlı yayın yapmıştı! O baba gözaltına alındı

Mersin’de, yaşları 18’den küçük 4 çocuğunu döverken sosyal medyada canlı yayın yapan baba gözaltına alındı.

Çocuklarını dövüp canlı yayın yapmıştı! O baba gözaltına alındı
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Merkez Toroslar ilçesinde çocuklarına şiddet uygulayan baba Halil Y., görüntüleri sosyal medya hesabından canlı yayınla paylaştı. İhbarlar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Baba Halil Y., evinde gözaltına alındı. Eve giden Aile İçi Şiddetle Mücadele ekipleri F.Y. (16), C.Y. (13), A.Y. (9) ve E.Y.’yi (7) alarak, Çocuk Esirgeme Kurumu'na teslim etti.

Gözaltına alınan baba Halil Y. hakkında adli işlem başlatıldı.

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