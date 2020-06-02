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  4. 02 Haziran 2020 17:52

Çocuklarını kullanarak hırsızlık yaptı! Yakayı ele verdi

Elazığ’da kent merkezinde farklı tarihlerde gerçekleşen olaylarda, Bir kadın yaşı küçük çocuklarını kullanarak hırsızlık yaptırdığı gerekçesi ile tutuklandı.

Çocuklarını kullanarak hırsızlık yaptı! Yakayı ele verdi
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Olay, farklı tarihlerde kent merkezinde iki farklı yerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,şüpheli kadın S.G., yaş küçük çocuğunu kullanarak bir iş yerinden piyasa değeri 3 bin TL olan iskele, metal raflar ile bir binanın demir bahçe kapısı çalınma olayına karıştı.

Polisin yaptığı çalışmada şüpheli tespit edildi. Kimliği belirlenen şüpheli bugün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli, hırsızlık suçundan adliyeye sevk edildi.

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hırsızlık , çocuk
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