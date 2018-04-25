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  4. 25 Nisan 2018 09:54

Çocuklarının gözü önünde intihar etti

İstanbul'da eşi günlerdir eve uğramadığı için bunalıma giren bir kadın çocuklarının gözünün önünde intihar etti.

Çocuklarının gözü önünde intihar etti
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Eşi günlerdir eve uğramadığı ve bunalıma girdiği ileri sürülen bir kadın, çocuklarının gözü önünde balkondan atlayarak intihara kalkıştı. Yaralanan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.
 
Esenyurt’ta yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Elif U., iddiaya göre, eşi Mehmet U. ile yaşadığı sorunlar sonrasında bunalıma girdi. 2 kızı bulunan kadın dün öğlen saatlerinde çocuklarının gözü önünde evlerinin birinci katından atlayarak intihara kalkıştı. Durumu gören vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı resmi ekipler, çevre güvenliğini aldıktan sonra olayı incelemeye başladı. 

Çocukları gözyaşlarına boğuldu 

İntihara kalkışan Elif U.’nun düştüğü yerde kanlar kalırken yaralı kadının kafa travması geçirdiği söylenildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Annelerinin bu halini gören çocuklardan büyük olanı ise gözyaşlarına boğuldu. Ağlayan çocuğu çevredeki komşuları teselli etti.  

 

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