Çok sayıda kişiyi yurt dışı vaadiyle dolandırdı!

Osmangazi ilçesinde yaşayan Ersin K., ele geçirdiği S.A. isimli kişiye ait kimliği kullanarak, çok sayıda kişiyi yurt dışına gönderme vaadiyle dolandırdı. Zanlı, onlardan çeşitli miktarlarda paralar alarak "Sizi yurt dışına göndereceğim" diyerek kandırdı.

AKILLARA BANKER BİLO FİLMİ GELDİ

Şikayetler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Ersin K.'yı takibe aldı. Yapılan fiziki ve teknik takibin ardından operasyon için harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi dün Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak, gözaltına aldı. Yankesicilik, dolandırıcılık, hırsızlık gibi 86 ayrı suçtan kaydı ile hakkında 35 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen Ersin K., sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı.

Yaşanan olay, 1980 yılında gösterime giren ve İlyas Salman ve Şener Şen’in başrollerini paylaştığı Banker Bilo, filmini getirdi.