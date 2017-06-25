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  4. 25 Haziran 2017 19:30

Çok sayıda rütbeli asker FETÖ'cü çıktı

Şanlıurfa'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, muvazzaf 11 subay ile bir astsubay tutuklandı.

Çok sayıda rütbeli asker FETÖ'cü çıktı
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Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı verilen 20. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli 11 subay ile bir astsubayın evine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların adreslerdeki aramanın ardından 8 teğmen, 3 üsteğmen ve bir astsubayı gözaltına aldı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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