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Çöp kamyonetinin altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çöp kamyonetinin altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana’da sokakta yürüyen 12 yaşındaki çocuk kendisini fark etmeyen çöp kamyonetinin altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Samet Kızıltoprak, mahalledeki arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıktı. Bu sırada belediyeye ait çöp kamyoneti çocuğun yürüdüğü sokağa girdi. Kamyonetin şoförü Kızıltoprak’ı fark etmeyerek üzerinden geçti.  Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Samet Kızıltoprak’ın öldüğü tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kızıltoprak’ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen çöp kamyonetinin sürücüsü gözaltına alındı. Kaza yerine gelen Kızıltoprak’ın annesi ve arkadaşları sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

 

 

 

 

Etiketler çocuk çöp kamyonet
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