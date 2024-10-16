  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Çöplükte onlarca kedi ve köpeğin cansız bedeni bulundu

Çöplükte onlarca kedi ve köpeğin cansız bedeni bulundu

Çöplükte onlarca kedi ve köpeğin cansız bedeni bulundu
Güncelleme:

Kırklareli’nde barınakta ölen kedi ve köpekler şehir çöplüğüne atıldı. Hayvanların öldürülmediği görüşünü savunan Belediye Başkanı Bulut, barınak çalışanlarının “ihmali olduğunu” belirterek idari soruşturma açıldığını söyledi.

Kırklareli’nde barınakta ölen kedi ve köpekler şehir çöplüğüne atıldı. Hayvanların öldürülmediği görüşünü savunan Belediye Başkanı Derya Bulut, barınak çalışanlarının “ihmali olduğunu” belirterek idari soruşturma açıldığını söyledi.

Şehir çöplüğünde ölü bulunan kedi ve köpeklere ilişkin yazılı açıklama yapan Bulut, hayvanların ölmesinden üzüntü duyduğunu ifade ederek itlaf iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını aktaran Bulut, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de inceleme yaptığını kaydetti.

Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün akşam üzeri çıkan bazı görüntüler hepimizin içini acıttı, hepimizi derinden üzdü, derinden yaraladı. Son 48 saatte maalesef barınağımızda bulunan 8 köpeğimiz, 9 da kedimiz hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybetme sebeplerine baktığımızda özellikle köpeklerimizde kanlı isal ve gençlik hastalığı, kedilerimizde ise herpes virüs ve panlökopeni benzeri ağır hastalıkların sebebiyet verdiğini görüyoruz. Onların da hayata tutunabilmesi için arkadaşlarımız gerekli tedavileri uygulamalarına rağmen maalesef hayatlarını kaybetti. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum ki ölen tüm canlarımızla ilgili herhangi bir itlaf asla söz konusu değildir. Oradaki arkadaşlarımıza biz sonuna kadar güveniyoruz."

'İHMALLERİ OLDUĞU GÖRÜNÜYOR'

"Arkadaşlarımızın bertaraf noktasında ihmalleri varsa şayet görüntüler maalesef onu gösteriyor gibi gerekli idari soruşturmayı başlatıp biz üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Zaten konuyla ilgili gerek Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından gerekse veterinerlerimiz tarafından incelenmekte olup yapılacak otopsi neticesinde gerekli sonuçlar kamuoyuyla da paylaşılacaktır."

Bulut, "Bu tip görüntülerin bir daha tekrar etmemesi amacıyla belediye olarak üzerimize düşen ne gerekiyorsa bundan sonra muhakkak yapacağız" ifadesini kullandı.

 

Etiketler Kırklareli belediye çöplüğü şehir çöplüğü hayvan katliamı ihmal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kadın cinayetinde kadınları suçlayan AK Partili isim istifa etti Kadın cinayetinde kadınları suçlayan AK Partili isim istifa etti Yeşil sahaların olay hakemi Elif Karaarslan da ''ücretli'' yayına geçti Yeşil sahaların olay hakemi Elif Karaarslan da ''ücretli'' yayına geçti Atatürk büstünü parçaladılar Atatürk büstünü parçaladılar Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi Sis İstanbul'u yuttu; megakentte göz gözü görmedi TFF'de skandal iddia: Yeşil sahalara 267 milyon TL'lik bomba düştü TFF'de skandal iddia: Yeşil sahalara 267 milyon TL'lik bomba düştü Survivor'un sevilen yarışmacısı hayatını kaybetti Survivor'un sevilen yarışmacısı hayatını kaybetti Kızını ve torununu kaybeden anne isyan etti: ''Onun kellesini istiyorum'' Kızını ve torununu kaybeden anne isyan etti: ''Onun kellesini istiyorum'' TOKİ'den yüzde 15 peşinat, 120 aya varan vade ile 47 ilde yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkardı TOKİ'den yüzde 15 peşinat, 120 aya varan vade ile 47 ilde yüzlerce konut ve iş yerini satışa çıkardı Hava bir anda soğuyacak; önce kuvvetli sağanak, ardından kar geliyor Hava bir anda soğuyacak; önce kuvvetli sağanak, ardından kar geliyor Emekliler 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı ? Emekliler 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi alacak mı ?
Polis memuru tartıştığı eşini katletti Polis memuru tartıştığı eşini katletti İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü İstanbul'da gece yarısı facianın eşiğinden dönüldü Mine Tugay sahildeki ''mini'' şovuyla olay oldu Mine Tugay sahildeki ''mini'' şovuyla olay oldu Victoria’s Secret'in Geri sayıma başlayan dev şovunun kamera arkasından ilk görüntüler Victoria’s Secret'in Geri sayıma başlayan dev şovunun kamera arkasından ilk görüntüler Türkiye'nin dev kulübüne haciz şoku: Şampiyonluk kupasına da el konuldu Türkiye'nin dev kulübüne haciz şoku: Şampiyonluk kupasına da el konuldu Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı Petrol rafinerisinde büyük yangın: Ölü ve yaralılar var Petrol rafinerisinde büyük yangın: Ölü ve yaralılar var Genç kadının burnunu kıran AK Partili Başkan serbest Genç kadının burnunu kıran AK Partili Başkan serbest Real Madrid’de Arda Güler krizi çıktı Real Madrid’de Arda Güler krizi çıktı AK Partili Tayyar: ''Şimdi Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu ?'' AK Partili Tayyar: ''Şimdi Cumhurbaşkanımız da mı vatan haini oldu ?''