Çöplükte onlarca kedi ve köpeğin cansız bedeni bulundu

Kırklareli’nde barınakta ölen kedi ve köpekler şehir çöplüğüne atıldı. Hayvanların öldürülmediği görüşünü savunan Belediye Başkanı Bulut, barınak çalışanlarının “ihmali olduğunu” belirterek idari soruşturma açıldığını söyledi.

Kırklareli’nde barınakta ölen kedi ve köpekler şehir çöplüğüne atıldı. Hayvanların öldürülmediği görüşünü savunan Belediye Başkanı Derya Bulut, barınak çalışanlarının “ihmali olduğunu” belirterek idari soruşturma açıldığını söyledi.

Şehir çöplüğünde ölü bulunan kedi ve köpeklere ilişkin yazılı açıklama yapan Bulut, hayvanların ölmesinden üzüntü duyduğunu ifade ederek itlaf iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını aktaran Bulut, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün de inceleme yaptığını kaydetti.

Bulut, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün akşam üzeri çıkan bazı görüntüler hepimizin içini acıttı, hepimizi derinden üzdü, derinden yaraladı. Son 48 saatte maalesef barınağımızda bulunan 8 köpeğimiz, 9 da kedimiz hayatını kaybetti. Hayatlarını kaybetme sebeplerine baktığımızda özellikle köpeklerimizde kanlı isal ve gençlik hastalığı, kedilerimizde ise herpes virüs ve panlökopeni benzeri ağır hastalıkların sebebiyet verdiğini görüyoruz. Onların da hayata tutunabilmesi için arkadaşlarımız gerekli tedavileri uygulamalarına rağmen maalesef hayatlarını kaybetti. Şunu açık yüreklilikle ifade etmek istiyorum ki ölen tüm canlarımızla ilgili herhangi bir itlaf asla söz konusu değildir. Oradaki arkadaşlarımıza biz sonuna kadar güveniyoruz."

'İHMALLERİ OLDUĞU GÖRÜNÜYOR'

"Arkadaşlarımızın bertaraf noktasında ihmalleri varsa şayet görüntüler maalesef onu gösteriyor gibi gerekli idari soruşturmayı başlatıp biz üzerimize düşen her türlü görevi yerine getireceğiz. Bundan hiçbir vatandaşımızın şüphesi olmasın. Zaten konuyla ilgili gerek Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından gerekse veterinerlerimiz tarafından incelenmekte olup yapılacak otopsi neticesinde gerekli sonuçlar kamuoyuyla da paylaşılacaktır."

Bulut, "Bu tip görüntülerin bir daha tekrar etmemesi amacıyla belediye olarak üzerimize düşen ne gerekiyorsa bundan sonra muhakkak yapacağız" ifadesini kullandı.