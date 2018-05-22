Çöplükte yasak aşk vahşeti ! ''Kardeşini öldürdüm gel al''

Konya'nın Karatay ilçesinde yaşayan Ramazan T. ile eşi bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Bu arada T., eşi ile aynı sokakta oturan komşusu Hüseyin Y.(29) arasında ilişki olduğunu öğrendi. Bunun üzerine önceki gece evine gittiği Hüseyin Y.'yi konuşmak istediğini söyleyerek otomobiline bindiren Ramazan T., çöplüğe götürdü. Burada otomobili yol kenarına park eden Ramazan T., aracındaki av tüfeğini alarak Hüseyin Y.'ye ateş etti. Y., kanlar içerisinde yere yığıldı.

Hüseyin Y.'nin ağabeyi Hasan Y.'yi arayan Ramazan T., "Kardeşini öldürdüm, gel cesedini al" dedi. Bunun üzerine arkadaşlarıyla birlikte olay yerine giden Hasan Y., ağır yaralı halde yerde yatan kardeşini otomobiliyle Konya Numune Hastanesi'ne götürdü. Ancak Hüseyin Y., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, olaydan sonra memleketi Aksaray'a kaçtığı belirlenen Ramazan T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.