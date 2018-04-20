Çöpte bulduğu 6 bin lirayı teslim etti

Uşak'ta belediye temizlik işçisi Ali Cengiz, çöp toplarken bulduğu 6 bin lirayı yetkililere teslim etti.



Ünalan Mahallesi Andaç Sokak üzerinde, önceki gün araçla çöp toplayan Cengiz, içerisinde 6 bin lira olan bir cüzdan buldu.



Cengiz, içerisinde kimlik yer almayan cüzdanı, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Ünal'a götürdü. Cüzdan, sahibinin bulunması için tutanakla polis ekiplerine teslim edildi.



Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, örnek davranışı nedeniyle Cengiz'i kabul ederek kutladı.



Temizlik işçisini bir haftalık tatille ödüllendiren Cahan, "Böyle bir personele sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şehrimiz emin ellerde. Personelimiz, dört maaş tutarındaki parayı hiçbir kuruşuna dokunmadan bize ulaştırdı, yürekten kutluyorum." dedi.



Cengiz ise herkesin yapması gereken bir davranışta bulunduğunu belirterek, "Bugüne kadar boğazımızdan haram lokma geçmedi. Hiç düşünmeden cüzdanı teslim ettim." diye konuştu.



