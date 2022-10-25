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  4. Çorbacıdan çıkan kardeşlere kanlı pusu: 1 ölü

Çorbacıdan çıkan kardeşlere kanlı pusu: 1 ölü

Çorbacıdan çıkan kardeşlere kanlı pusu: 1 ölü
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İstanbul Büyükçekmece'de çorbacıdan çıkan iki kardeşe silahlı saldırı düzenlendi. Olayda kardeşlerden biri hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükçekmece Mimarsinan mevkii D-100 Karayolu kenarında bulunan bir restoranın önünde yaşandı. İddiaya göre, Mahmut B. ve Erol B. isimli iki kardeş, restorana çorba içtikten sonra dışarı çıktı. Çıkışta kendilerini bekleyen kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıyla uğradı. Kurşunların hedefindeki kardeşler yaralandı. Çevredekiler tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeşlerden Mahmut B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erol B.'nin ise tedavisi sürüyor.  Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 

Etiketler büyükçekmece silahlı saldırı
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