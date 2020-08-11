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  4. 11 Ağustos 2020 21:36

Çorum'da ahşap ev küle döndü: 4'ü çocuk 5 kişi öldü

Çorum'da 2 katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın sonucunda 4'ü çocuk, 5 kişi hayatını kaybetti.

Çorum'da ahşap ev küle döndü: 4'ü çocuk 5 kişi öldü
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Çorum'un Bayat ilçesindeki ahşap ev yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. 

Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı.

Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.


Yangında 4'ü çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

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