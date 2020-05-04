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  4. 04 Mayıs 2020 16:24

Çorum'da cip ile TIR çarpıştı: 2 yaralı

Çevre yolu Buharaevler kavşağında TIR ile cipin çarpışması sonucu gerçekleşen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Çorum'da cip ile TIR çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, saat 12.30 sıralarında, çevre yolu Buharaevler kavşağında meydana geldi. Hasan K'nın kullandığı 06 GA 3671 plakalı TIR ile Bekir Ö. yönetimindeki 19 BK 877 plakalı cip çarpıştı.

Kazada cip sürücüsü ile eşi Şehriye Ö., yaralandı. Çevredeki sürücülerin haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan Ö. çifti, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 
Öte yandan kaza sonrası çevrede toplananların, sosyal mesafe kuralını ihlal ederek, ekiplerin çalışmalarını izlediği görüldü.

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