Çorum'da feci olay! İki kardeş sokak ortasında çatıştı
Çorum'da iki kardeşin sokak ortasında silahlı çatışması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan ile Zekeriya Ç. kardeşler arasında tartışma çıktı. 2 kardeş, tabanca ve tüfek ile birbirlerine ateş etti. Çevredekiler sağa sola kaçışırken, 2 kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Gökhan Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor. Ç.'nın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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