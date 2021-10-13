  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Çorum'da feci olay! İki kardeş sokak ortasında çatıştı

Çorum'da feci olay! İki kardeş sokak ortasında çatıştı

Çorum'da feci olay! İki kardeş sokak ortasında çatıştı

Çorum'da iki kardeşin sokak ortasında silahlı çatışması sonucunda 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Gülabibey Mahallesi'nde meydana geldi. Gökhan ile Zekeriya Ç. kardeşler arasında tartışma çıktı. 2 kardeş, tabanca ve tüfek ile birbirlerine ateş etti. Çevredekiler sağa sola kaçışırken, 2 kardeş ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

KARDEŞLERDEN BİRİ ÖLDÜ
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılan kardeşlerden Gökhan Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer kardeşin hastanedeki tedavisi sürüyor. Ç.'nın cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler kardeş çorum sokak
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Derya Tuna karakolluk oldu! Komşusundan şok iddia
Danilo Zanna'ya ayrılık kararı aldığı eşinden olay gönderme
Markette alışveriş yaparken hayatının şokunu yaşadı
Acı tablo: Doktorlar Türkiye'yi terk ediyor
Tuba Büyüküstün ve Murat Boz'un yeni fotoğrafları ortaya çıktı
Kayınpeder vahşeti! Gelinini öldürüp, cesedini parçalara ayırdı
Tarım Kredi marketinden alışveriş yapan vekil: ''Acil ara zam bekliyoruz''
Vali isyan etti: ''4 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar''
Masumlar Apartmanı'nda son bölüme damgasını vuran sahne
Kılıçdaroğlu, ''Dün elime bir belge ulaştı'' diyerek vekillere talimat verdi