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Çorum'da korkutan deprem

Çorum'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Çorum'da saat 10.00'da 3,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3,4 olarak açıkladı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çorum'da saat 10.00'da 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6.2 km derinlikte gerçekleşen depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3,4 olarak duyurdu.

 

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