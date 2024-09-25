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Çorum'da odun kesmeye giden yaşlı adam yaralı halde bulundu

Çorum'da odun kesmeye giden yaşlı adam yaralı halde bulundu
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Çorum'un Alaca ilçesinde ağaç kesmek için araziye giden yaşlı adam, köylüler tarafından arazide hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamı hastaneye götürerek tedavi altına aldı.

Çorum’un Alaca ilçesinde ağaç kesmek için araziye çıkan yaşlı adam yaralı halde bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Tutaş kötünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, köyde yaşayan Salif K. (80) odun kesmek için traktörüyle araziye gitti.

K.’dan uzun süre haber alamayan eşi köy azası İbrahim A. komşularına haber verdi. Köylülerin aramaları sonucu K., Denizören mevkiindeki dere yatağının ağaçlık bölümünde hareketsiz bulundu. K.’nın yaralı olduğunu fark eden köylüler 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma yönlendirildi.

K.’nın bulunduğu bölgeye yol olmaması üzerine köylüler K.’yı 500 metre sedye ile bir arazi aracına taşıdı buradan da araçla ambulansa taşındı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Salif K. Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İHA

Etiketler Çorum Çorum odun kesmeye giden yaşlı
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