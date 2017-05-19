Çorum'da öğrenci servisi takla attı !

Çorum‘un Mecitözü İlçesi'nde Kuran kursu öğrencilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkıp takla attı, sürücü ile 12 öğrenci yaralandı.

Kaza, bu akşam Çorum'un Mecitözü İlçesi Elvançelebi Köyü yakınlarında meydana geldi. Mecitözü İlçesi’nden Çorum’a Kuran kursu öğrencilerini taşıyan Mehmet Berçin yönetimindeki 19 ND 273 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü ile 12 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki öğrenci, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.



