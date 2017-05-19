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  4. 19 Mayıs 2017 23:07

Çorum'da öğrenci servisi takla attı !

Çorum'da Kuran kursu öğrencilerini taşıyan servis takla attı. Kazada 12'si öğrenci 13 kişi yaralandı.

Çorum'da öğrenci servisi takla attı !
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Çorum‘un Mecitözü İlçesi'nde Kuran kursu öğrencilerini taşıyan minibüs, kontrolden çıkıp takla attı, sürücü ile 12 öğrenci yaralandı.

Kaza, bu akşam Çorum'un Mecitözü İlçesi Elvançelebi Köyü yakınlarında meydana geldi. Mecitözü İlçesi’nden Çorum’a Kuran kursu öğrencilerini taşıyan Mehmet Berçin yönetimindeki 19 ND 273 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada, sürücü ile 12 öğrenci yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mecitözü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan iki öğrenci, ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


DHA

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