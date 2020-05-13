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  4. 13 Mayıs 2020 17:28

Çorum'daki ''suç örgütü'' operasyonunda 8 kişi tutuklandı!

Çorum’da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişiden 9'u serbest bırakılırken 8'i tutuklandı.

Çorum'daki ''suç örgütü'' operasyonunda 8 kişi tutuklandı!
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Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 13 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği ile 4 senet, 20 bin TL, 20 cep telefonu, çok sayıda dijital materyal ile belge ele geçirildi. Kentte faaliyet gösteren bazı fırınlarda yapılan aramalarda ise suç örgütüne verilen paralara ilişkin kayıtlara ulaşıldı. Emniyetteki sorgularının ardından 9 kişi, serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.B., O.Ş, A.Ç., F.T., O.Ş., N.E, A.K. ve H.K. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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