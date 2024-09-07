Cübbeli Ahmet saldırıya uğradı

Kamuoyunda cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, gittiği bir sohbet çıkışı saldırıya uğrayarak darp edildi.

Kamuoyunda cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İstanbul İkitelli'de saldırıya uğradı.

Saldırgan tarafından boğazı sıkılan Ünlü'nün saldırıdan kurtulduğu öğrenilirken saldırganın polis tarafından yakalandığı ve saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Ünlü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı."