Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 askerimiz şehit
Irak'ın kuzeyinden acı haber: 1 askerimiz şehit
Bahçeli teşkilatı için seçim genelgesi yayınladı !
Bahçeli teşkilatı için seçim genelgesi yayınladı !
TOKİ'den dar gelirliler için konut müjdesi
TOKİ'den dar gelirliler için konut müjdesi
Türkiye'den ABD'li Bakan'ın skandal sözlerine yanıt
Türkiye'den ABD'li Bakan'ın skandal sözlerine yanıt
Samsung telefonu olanlar dikkat ! Resmen başladı
Samsung telefonu olanlar dikkat ! Resmen başladı
Hackerlar, 11 Eylül'le ilgili gizli bilgileri paylaştı
Hackerlar, 11 Eylül'le ilgili gizli bilgileri paylaştı
Memurların emekli ikramiyeleri ne kadar oldu ?
Memurların emekli ikramiyeleri ne kadar oldu ?
Çıktığı tatil hayatını mahvetti ! Genç kız artık göremiyor...
Çıktığı tatil hayatını mahvetti ! Genç kız artık göremiyor...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 04 Ocak 2019 19:16

Cuma namazı çıkışı ortalık karıştı: 5 yaralı

Mersin'de cuma namazı çıkışı iki grup arasında kavga çıktı.

Cuma namazı çıkışı ortalık karıştı: 5 yaralı
A+ A-

Mersin'in merkez Mezitli ilçesindeki bir caminin önünde cuma namazı çıkışı iki grup arasında çıkan silahla kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çok sayıda boş mermi çekirdeğinin bulunduğu olay yerinde, birçok araç da zarar gördü

Edinilen bilgiye göre olay, cuma namazı çıkışında Mezitli ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde bulunan Mustafa Şahin Camisi'nin önünde meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, namaz sonrası cami önünde iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Çok sayıda merminin kullanıldığı kavgada, 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Polis olay yerini kordon altına alırken, bölgeye girişlere izin vermedi. Yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede çalışması sürerken, bazı araçların da zarar gördüğü görüldü.

Olayın iki grup arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi. 

Polis, zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, namaz kılmak için camide çok sayıda kişinin olduğu, şans eseri daha fazla yaralanan veya ölenin olmadığı öğrenildi.

kavga , cuma namazı , silahl ısaldırı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM