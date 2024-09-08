Cumhur İttifakı'nda arbede: Cumhurbaşkanlığı korumalarından MHP'li vekile müdahale

Bilecik'teki 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nde Cumhur İttifakı krizi yaşandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın korumaları, MHP'li İsmet Büyükataman'ı Ertuğrul Gazi'nin türbesine almadı.

Bilecik'te 743. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son gününde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, korumalar tarafından türbe içine alınmayınca arbede yaşandı.

Bu yıl 743'üncüsü düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'nin son günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün katılımlarıyla gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve beraberindekiler ilk olarak Ertuğrul Gazi Türbesi önünde Alpler tarafından karşılanırken, ardından Alplerin 'Saygı Nöbeti' devir teslim törenini izledi.

Ertuğrul Gazi Türbesi önünde arbede

Ardından Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret için içeri girişler olurken, Cevdet Yılmaz'ın korumaları tarafından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman içeri alınmadı. Bu esnada MHP Bilecik İl Başkanı Talha Özkan ve diğer partililer bu duruma tepki gösterdi. Sinirlerin gerildiği ortamda arbede yaşanırken, ardından Büyükataman içeri alındı. Bilecik İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı da olaylara müdahale ederken, MHP'lilere sakin olmaları yönünde uyarılar yaptı.

Öte yandan, türbe çıkışı sonrası törenlerin yapılacağı alan girişinde de arbede yaşanırken, güvenlik güçleri zor anlar yaşadı.

İHA