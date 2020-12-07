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  4. 07 Aralık 2020 15:22

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Büyükelçisi Staffan Herrström’ü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Büyükelçi Staffan Herrström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Herrström’ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.

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