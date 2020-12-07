Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Büyükelçisini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törende, Büyükelçi Staffan Herrström, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu.

Büyükelçi Herrström’ün eşi ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından tören sona erdi.