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  4. 02 Mayıs 2019 13:38

Cumhurbaşkanlığı korumalarının darp ettiği avukatın itirazı reddedildi

Çırağan Sarayı önündeki yolun kapatılmasına tepki gösterdiği için Cumhurbaşkanı korumaları tarafından darp edilen ve ev hapsinde tutulan avukat Sertuğ Sürenoğlu, olay gecesi çekilen görüntüleri eklediği dilekçesi mahkemeden geri döndü.

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Çırağan Sarayı önündeki yolun kapatılmasına tepki gösterdiği için, Cumhurbaşkanının korumaları tarafından darp edilen ve çıkarıldığı hakimlikçe “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla ev hapsinde tutulan avukat Sertuğ Sürenoğlu’nun avukatları, gözaltına alınışına dair ortaya çıkan yeni görüntüleri mahkemeye sundu.

YENİ GÖRÜNTÜLERLE İTİRAZ ETTİ

Görüntülerde, Sürenoğlu’nun sadece “Bir düğün için mi” dediği ve korumaların iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanına yönelik bir hakareti olmadığı belirtilerek ev hapsi kararının kaldırılması talep edildi. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği Sürenoğlu’nun avukatlarının itirazını reddetti.

NE OLMUŞTU?

Demirören ve Kalyoncu ailelerinin 13 Nisan akşamı Çırağan Sarayında yapılan düğününe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gitmesi üzerine, caddenin bir kısmı kapatılmış, trafiğin 20 dakika boyunca ilerlememesi üzerine otobüsten inerek yürümeye başlayan avukat Sertuğ Sürenoğlu, karşılaştığı polislere, “Bir düğün için bu yapılır mı?” diye tepki göstermişti. Cumhurbaşkanlığı korumaları tarafından gözaltına alınarak Çırağan Sarayı otoparkında araç içinde dakikalarca darp edildiğini iddia eden Sürenoğlu, cumhurbaşkanına hakaret etmediğini ancak korumaların kendisine zorla tutanak imzalattığını ileri sürmüştü.

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Avukat Sertuğ Sürenoğlu'nun gözaltı görüntüleri ortaya çıktıAvukat Sertuğ Sürenoğlu'nun gözaltı görüntüleri ortaya çıktı

 


 
 

Sözcü

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