Cumhurbaşkanlığı önünde 15 Temmuz gazilerine polis müdahalesi

15 Temmuz darbe girişiminin bastırılmasının 4’üncü yılı vesilesiyle, sabah saatlerinde 15 Temmuz Şehitliğine giden gaziler, burada mezar başında dua okudu.

Ardından Beştepe’deki 15 Temmuz Anıtı’na gitmek isteyen gazilere polis izin vermedi. Geçen ay Ankara’daki AKP Genel Merkezi önünde toplanıp, kendileri adına toplanan paraların ne olduğunu soran bir grup 15 Temmuz gazisi, bugün Beştepe’deki 15 Temmuz Anıtı’na yürümek istedi.

OTURMA EYLEMİ YAPTILAR

Polislerin yürümelerine izin vermedikleri 15 Temmuz gazileri Türk bayrağı açıp oturma eylemi yaptı. Gaziler, “Karşılarına geçip, ‘Haklarımızı ver Sayın Cumhurbaşkanı’ diyeceğimizi çok iyi biliyorlar. O nedenle bizi engelliyorlar” dedi.

BASIN MENSUPLARINA DA ENGEL OLMAK İSTEDİLER

Güvenlik güçleri o anları görüntüleyen basın mensuplarına da engel olmak istedi. Gaziler, güvenlik güçlerine müdahale ederek, “Gazeteciler bu görüntüleri çekecek. Engel olamazsınız” sözleriyle tepki gösterdiler.

“BUNLARIN ZİHNİYETİ BU”

Eyleme katılan gazilerden biri, “Cebimizi bedava otobüs bileti gibi ücretsiz seyahat kartı koyup bizleri ilan ettiler, madalya taktılar, madalyanın getirisini bizlere vermediler. Bülent Turan çıkıyor açıklama yapıyor, “O gece tankların üzerindeydik” diyor, külliyen yalan söylüyor. Neredeydin Bülent Turan? Mehmet Muş, yine dün “Sayın Fetullah Gülen” diyor. Peki Mehmet Muş, ben neden hayatımda hiç Sayın Fetullah Gülen kelimesini kullanmadım da senin ağzına yapışmış bu… Bunların zihniyeti bu. Bunlar, size iş verdik daha ne vereceğiz diyen zavallılar. Arkadaşlarımızın yarısını sabıkalı diye bahanelerle işe almadılar. Şehit kardeşi ve gazi Tekin Özsoy’u bizle eyleme girdiği için işinden ettiler. Yazıklar olsun diyorum.” dedi.