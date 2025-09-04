Cumhuriyet Savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Çekmeköy'de İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki husumetlisi tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, İstanbul Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana geldi. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetlisi olduğu tespit edilen 19 yaşındaki M.G. tarafından boğazından bıçaklandı.

Saldırganın, işletmede yaklaşık iki yıl önce garson olarak çalışan M.G. (19) olduğu belirlendi. G.‘nin, o dönemde müşteri olarak işletmeye gelen Savcı Kayhan ile henüz bilinmeyen bir sebeple tartıştığı ve aralarında husumet başladığı tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, aradan geçen zamana rağmen husumeti sürdüren G.nin, dün akşam işletmeye gelerek Savcı Kayhan’a saldırdı. G.’nin, Kayhan’ı boğazından bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Suç aletiyle yakalandı

Saldırgan M.G.nin, suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, katledilen Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

3 ayrı sabıkası çıktı

Öte yandan M.G.’ün kadına karşı şiddet, ısrarlı takip ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından 3 ayrı sabıkası bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca 2024 yılı Kasım ayı ile 2025 yılı Ocak ayı arasında Maltepe Cezaevi’nde kaldığı öğrenildi.

Savcı Kayhan, katiliyle aynı karede

Savcı Ercan Kayhan ile katil zanlısı M.G.'nin daha önceden beraber yer aldıkları bir fotoğraf karesi ortaya çıktı.

Valilikten konuyla ilgili açıklama yapıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, olayın yaşandığı restorana gelerek konuyla ilgili bilgi aldı. İstanbul Valiliği tarafından sosyal medya üzerinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Çağlayan Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcımız Ercan Kayhan, Çekmeköy’de bir restoranda uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiştir. Saldırgan M.G. isimli şahıs olay yerinde yakalanmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatılmıştır. Başta Savcımızın acılı ailesi ve sevenleri olmak üzere tüm yargı camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Milletçe başımız sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.

Bakan Tunç'tan Cumhuriyet Savcısı Kayhan cinayeti hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın cinayeti hakkında açıklama yaptı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ın Çekmeköy ilçesi Ömerli Mahallesi'nde bulunan bir işletmede uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi hepimizi derinden üzmüştür. Cumhuriyet Savcımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve yargı camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Saldırgan gözaltına alınmış olup, olayla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir" ifadelerini kullandı.

Kayhan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı

