Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

Olay, Çekmeköy Ömerli’de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana gelmişti. İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetli olduğu tespit edilen 19 yaşındaki M.C.G. tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kayhan’ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, jandarma ekipleri tarafından yakalanan M.C. G. gözaltına alınmıştı. Jandarma işlemelerinin ardından sevki gerçekleştirilen şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, M.C.G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Mekanda çalıştığını ve daha önce tartışmalarının olduğunu iddia eden G., "İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim. Buraya gidip gelmeye devam ettim." dedi.

Dün akşam restorana savcıyı öldürmek için gitmediğini öne süren katil zanlısı, "Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi