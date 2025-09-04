  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı

Cumhuriyet Savcısı'nı öldüren katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Güncelleme:

İstanbul Çekmeköy'de Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı.

Olay, Çekmeköy Ömerli’de bulunan bir restoranda 21.15 sıralarında meydana gelmişti. İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı 58 yaşındaki Ercan Kayhan, önceden husumetli olduğu tespit edilen 19 yaşındaki M.C.G. tarafından boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Kayhan’ın yaşamını yitirdiğini belirlerken, jandarma ekipleri tarafından yakalanan M.C. G. gözaltına alınmıştı. Jandarma işlemelerinin ardından sevki gerçekleştirilen şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Sabah'ta yer alan habere göre, M.C.G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

Mekanda çalıştığını ve daha önce tartışmalarının olduğunu iddia eden G., "İşten çıkınca bu restoranla bağımı kesmedim. Buraya gidip gelmeye devam ettim." dedi.

Dün akşam restorana savcıyı öldürmek için gitmediğini öne süren katil zanlısı, "Orada kendisini görünce geçmişe dair konuştuk. Savcıyla tartıştık küfür etti. Kendimi kaybettim bıçağı sapladım." ifadelerini kullandı.

Sabah Gazetesi

text-ad
Etiketler çekmeköy cumhuriyet savcısı cinayet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'e bir bomba daha düştü! Jose Mourinho gönderilince ilk onu aramışlar! Süper Lig'e bir bomba daha düştü! Jose Mourinho gönderilince ilk onu aramışlar! Faciayı son anda önledi... Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale Faciayı son anda önledi... Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale Yaza veda edin... Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor Yaza veda edin... Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor Kıyma makinelerinin içinden tarihe geçecek bir iğrençlik çıktı! Kıyma makinelerinin içinden tarihe geçecek bir iğrençlik çıktı! Cumhuriyet Savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü Cumhuriyet Savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü 81 ildeki son seçim anketinde tüm dengeler değişti: Anketten 5 partili Meclis çıktı 81 ildeki son seçim anketinde tüm dengeler değişti: Anketten 5 partili Meclis çıktı Alzheimer hastası kadın mama verdiği köpek sayesinde bulundu Alzheimer hastası kadın mama verdiği köpek sayesinde bulundu Günlerdir haber alınamayan Türk bilim insanının nerede olduğu ortaya çıktı Günlerdir haber alınamayan Türk bilim insanının nerede olduğu ortaya çıktı Karabük'teki büyük orman yangınında kafaları karıştıran ''kargalar'' detayı Karabük'teki büyük orman yangınında kafaları karıştıran ''kargalar'' detayı Google çöktü, internet durdu: İş hayatından eğitime tüm internet felç oldu! Google çöktü, internet durdu: İş hayatından eğitime tüm internet felç oldu!
Güzel oyuncunun tek imzayla kazandığı ücret dudak uçuklattı Güzel oyuncunun tek imzayla kazandığı ücret dudak uçuklattı A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor Melek Mosso'nun kendisini hedef alan AK Partili isme yanıtı çok sert oldu Melek Mosso'nun kendisini hedef alan AK Partili isme yanıtı çok sert oldu Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız beden denizden çıkarıldı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız beden denizden çıkarıldı Bir güzel oyuncu daha setlerden sahnelere transfer oluyor! Bir güzel oyuncu daha setlerden sahnelere transfer oluyor! Eşref Rüya'da yeni sezon öncesi fenomen güzel projeye veda etti Eşref Rüya'da yeni sezon öncesi fenomen güzel projeye veda etti Dini duyguları istismar eden sözde şeyhin mal varlığı dudak uçuklattı! Dini duyguları istismar eden sözde şeyhin mal varlığı dudak uçuklattı! Yolda neyin üstünde seyahat ettiğini gören gözlerine inanamadı Yolda neyin üstünde seyahat ettiğini gören gözlerine inanamadı Ekranların neşesiyle ve güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncusu imajını baştan aşağı değiştirdi Ekranların neşesiyle ve güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncusu imajını baştan aşağı değiştirdi Özel'den Erdoğan'a bir rest daha: ''Sana ne, sana ne ? Özel'den Erdoğan'a bir rest daha: ''Sana ne, sana ne ?