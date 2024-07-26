Çuvaldan vahşet çıktı; cinayetin sırrı 4 ay sonra çözüldü

Adana'da deniz kıyısında cansız bedeni bir çuvalın içerisinde battaniyeye sarılı ve çürümüş halde bulunan kişiyi yakın arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Adana'da deniz kıyısında çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş halde cesedi bulunan M.A.'yı (61), 4 ay sonra cep telefonundan gelen sinyalin takibiyle, arkadaşı A.C.'nün (65) öldürdüğü ortaya çıktı. M.A.'yı bir anlık öfkeyle döverek öldürdüğünü itiraf eden A.C., tutuklandı.

Kent otogarında değnekçilik yapan M.A.’dan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. M.A.'yı arama çalışması başlatılırken, 10 Mart'ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, kayıp olarak aranan M.A.'ya ait olduğu saptandı. Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılması için özel ekip kurup çalışmalara başladı. Ekipler, cinayeti araştırırken M.A.'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Takipte, telefonun, olayın üzerinden 4 ay geçtikten sonra Kars'tan sinyal verdiği tespit edildi. Yapılan araştırmada cep telefonunun M.A.'nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı A.C.'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi. Ekipler A.C.'nün oğluyla iletişime geçti. Şüpheli, cep telefonunu babasının kendisine kullanması için kargoyla gönderdiğini öne sürdü. Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında A.C. ve oğlunun da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden A.C.'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden A.C. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DHA