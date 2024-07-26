  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Çuvaldan vahşet çıktı; cinayetin sırrı 4 ay sonra çözüldü

Çuvaldan vahşet çıktı; cinayetin sırrı 4 ay sonra çözüldü

Güncelleme:

Adana'da deniz kıyısında cansız bedeni bir çuvalın içerisinde battaniyeye sarılı ve çürümüş halde bulunan kişiyi yakın arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Adana'da deniz kıyısında çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş halde cesedi bulunan M.A.'yı (61), 4 ay sonra cep telefonundan gelen sinyalin takibiyle, arkadaşı A.C.'nün (65) öldürdüğü ortaya çıktı. M.A.'yı bir anlık öfkeyle döverek öldürdüğünü itiraf eden A.C., tutuklandı.

 Kent otogarında değnekçilik yapan M.A.’dan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. M.A.'yı arama çalışması başlatılırken, 10 Mart'ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, kayıp olarak aranan M.A.'ya ait olduğu saptandı. Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılması için özel ekip kurup çalışmalara başladı. Ekipler, cinayeti araştırırken M.A.'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Takipte, telefonun, olayın üzerinden 4 ay geçtikten sonra Kars'tan sinyal verdiği tespit edildi. Yapılan araştırmada cep telefonunun M.A.'nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı A.C.'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi. Ekipler A.C.'nün oğluyla iletişime geçti. Şüpheli, cep telefonunu babasının kendisine kullanması için kargoyla gönderdiğini öne sürdü. Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında A.C. ve oğlunun da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden A.C.'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

 Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden A.C. tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

DHA

Etiketler çuval battaniyeye sarıp çuvala koymuş dövüp öldürdü çuvalla kanala attı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arda Güler'in tatil pozları Ancelotti'nin dikkatini çekti Arda Güler'in tatil pozları Ancelotti'nin dikkatini çekti AK Partili Belediye Başkanı: ''Yasa uygulanabilir değil'' AK Partili Belediye Başkanı: ''Yasa uygulanabilir değil'' Market raflarındaki bu peynire yasak geldi Market raflarındaki bu peynire yasak geldi Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı Türkiye'nin Maldivleri Salda'nın son hali içler acısı Türkiye'nin Maldivleri Salda'nın son hali içler acısı Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi Şarj edilebilir hibrit otomobillere ÖTV indirimi geldi Burcu Özberk'ten cesur açıklama; tabuları yıktı: ''Türkan Şoray kurallarım yok'' Burcu Özberk'ten cesur açıklama; tabuları yıktı: ''Türkan Şoray kurallarım yok'' Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi Eda Ece boşanıyor mu ? Ortalık karıştı, Eda Ece isyan etti Eda Ece boşanıyor mu ? Ortalık karıştı, Eda Ece isyan etti Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi
Uzayda mahsur kalan astronotlardan kötü haber Uzayda mahsur kalan astronotlardan kötü haber Erdoğan havacılıktaki krize el attı: ''Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin'' Erdoğan havacılıktaki krize el attı: ''Bu işi çözün, sorumluları hesaba çekin'' İstanbul'da kadın cinayeti: Bir ay önce tehdit etmişti, öldürdü İstanbul'da kadın cinayeti: Bir ay önce tehdit etmişti, öldürdü Yağış ve fırtına Antalya'yı fena vurdu: Turizm başkenti sular altında Yağış ve fırtına Antalya'yı fena vurdu: Turizm başkenti sular altında Balkonda vahşet: Annesini defalarca bıçakladı Balkonda vahşet: Annesini defalarca bıçakladı Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak Hafta sonu planınızı değiştirin; sağanak yağışlar fena vuracak Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde otopsi skandalı: Her şey değişecek Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümünde otopsi skandalı: Her şey değişecek Kamuda birden fazla maaş devri bitti Kamuda birden fazla maaş devri bitti Ayrılmışlardı... Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını yayınladı Ayrılmışlardı... Mauro Icardi, Wanda Nara'nın çıplak fotoğrafını yayınladı