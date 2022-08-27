D-100'de korkunç kaza! Aşırı hız ölüm getirdi

İstanbul Kartal'da D-100 karayolunda süratli giden motosiklet sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metrelerce sürüklenerek seyir halindeki kamyonete çarptı. Kazada motosikletteki 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybetti.

Saat 02.15 sıralarında Kartal D-100 karayolu Ankara istikametinde edinilen bilgiye göre aşırı hızlı motosiklette bulunan kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen motosiklet metrelerce sürüklendi.

KAMYONA ÇARPIP SAVRULDU

Sürüklenen motosiklet hemen önünde seyir halinde olan Burhan Ö. idaresindeki sebze yüklü kamyonetin arka kısmına çarparak savruldu. Kaza sonucu parçalanan motosiklet alev alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen motosiklet kullanılmaz hale geldi.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Motosiklette bulunan 1'i kadın 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken kamyonet sürücüsü Burhan Ö. kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrası olay yerine polis itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edilirken D-100 Karayolu Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü Burhan Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken motosiklette bulunan ve hayatını kaybeden 2 kişinin cansız bedeni Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

İHA